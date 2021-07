Turkije wordt getroffen door bijzonder ernstige bosbranden. Vooral aan de bij toeristen erg populaire zuidkust is de situatie zodanig erg dat dorpen en hotels er ontruimd worden. Op dit moment zijn er via reisorganisatie Corendon 874 Belgen in het gebied. Zij werden nog niet geëvacueerd, maar moeten wel op hun hoede zijn.

