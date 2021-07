Eerste zwarte zaterdag en nu al druk op de Europese wegen: wanneer vertrek je het best en waar blijf je beter weg?

Vanwege het coronavirus kiezen we dit jaar massaal voor een autovakantie. En dat vertaalt zich ook naar onze snelwegen. Komend weekend zitten we volgens mobiliteitsorganisatie VAB met de eerste zwarte zaterdag op de wegen. Hoe vermijd je die lange files?

Veel Belgen keren dit weekend terug uit vakantie aangezien het bouwverlof op heel wat plaatsen op zijn einde loopt. Het zal dus zeker druk zijn op de wegen. Zo noteerde het Franse verkeerscentrum Bison Futé afgelopen weekends al om en bij de 1.000 kilometer op de snelwegen. Maar er zijn enkele trucs om je tijd in de files heel wat in te korten.

Vertrekken op zondag

Zo vertrek je volgens VAB best op een zondag. “Wie vrijdagavond vertrekt, krijgt niet alleen te maken met vakantiefiles, maar ook nog met woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Bovendien zullen de files zich zaterdagochtend al om 5 uur beginnen te vormen op de belangrijkste knelpunten, zoals de A7 bij Lyon en zal je daar dus alsnog in de file staan”, klinkt het. “Wie zaterdag wacht tot 12 uur om te vertrekken, zal op de knelpunten aankomen als de files daar aan het oplossen zijn, maar op zwarte zaterdag kunnen deze vaak een stuk langer aanhouden dan op andere zaterdagen tijdens de zomervakantie. Bovendien kom je pas ’s avonds laat aan op je vakantiebestemming.”

Zondag kan je meestal filevrij rijden, dat is een oranje dag in Frankrijk. “Het nadeel is wel, dat je al een ‘weekend’ op je vakantiebestemming verliest.”

Dat zondag de beste vertrekdag is, geldt ook voor je terugkeer naar België. “Zondag is een oranje dag voor het terugkerend verkeer, je komt dus files tegen op de traditionele knelpunten, maar dit is nog steeds een betere dag om te rijden dan vrijdag of zaterdag”, zegt VAB. Vrijdag is ook een oranje dag. Vermijd zeker Parijs tussen 14 uur en 20 uur. “Op zaterdag komen de terugkeerfiles later op gang en houden ze ook langer aan dan de files richting het zuiden, vertrek daarom vroeg, zodat je voor 9 uur voorbij de A7 bent en vermijd Parijs tussen 14 uur en 18 uur.”

’s Nachts rijden?

Alle files vermijden en ’s nachts de baan opgaan, raadt VAB niet aan. “Er gebeuren jaarlijks ongevallen met reizigers die in slaap dommelen. Sommige mensen kunnen het aan, maar de overgrote meerderheid niet. Wie ’s nachts rijdt mist ook de eerste dag van de vakantie want de chauffeur ligt dan ofwel te slapen of is te moe om iets zinnigs te doen”, klinkt het.

Een andere optie is volgens VAB een overnachting boeken en je reis in twee splitsen. “Voor de alertheid een goed idee, want je bent uitgerust. Voor de files echter niet. Mensen die een hotelovernachting boeken staan vaak iets later op, ontbijten eerst nog en vertrekken dan pas waardoor ze aan de knelpunten terechtkomen op de momenten dat de eerste files zich al vormen. Rond Lyon zijn er tijdens de drukke zomerweekends om 8 uur ’s morgens al files.”

Foto: bfm

Nu al druk op de wegen

Het is momenteel al erg druk op de Europese wegen. Een overzicht.

FRANKRIJK

Vrijdag is een oranje dag richting zuiden en ook voor het terugkerend verkeer. Momenteel is er al zeer druk verkeer op de belangrijkste vakantieroutes:

Richting zuiden:

1) Luxemburg – Lyon – Spanje: 3 uur 30 minuten vertraging

A31 Luxemburg – Nancy - Beaune: +10 minuten

A6 Beaune – Lyon: +5 minuten

A7 Lyon – Orange: +2 uur 15 minuten

A9 Orange – Spaanse grens : +1 uur

2) Lille – Parijs – Bordeaux – Spanje: 3 uur 35 minuten vertraging

A1 Lille – Parijs: +20 minuten

A86 rond Parijs: +25 minuten

A10 Parijs – Bordeaux: +2 uur 35 minuten

A630 Bordeaux – Spaanse grens : +15 minuten

3) Parijs – Clermont-Ferrand (via A71): 1 uur 25 minuten vertraging

4) Voor de Mont-Blanctunnel richting Italië: 50 minuten vertraging

Richting noorden:

1) Spanje – Lyon – Luxemburg: 2 uur 25 minuten vertraging

A9 Spaanse grens – Orange: +35 minuten

A7 Orange – Lyon: +1 uur 25 minuten

A6 Lyon – Beaune - Nancy: +5 minuten

A31 Nancy – Luxemburg: +20 minuten

2) Spanje – Bordeaux – Parijs – Lille: 3 uur 20 minuten vertraging

A630 Spaanse grens – Bordeaux: +40 minuten

A10 Bordeaux - Parijs: +30 minuten

A86 rond Parijs: +25 minuten

A1, A22 Parijs – Lille: +1 uur 45 minuten

3) Mont-Blanctunnel Italië richting Frankrijk: 25 minuten vertraging

DUITSLAND

In het zuiden van Duitsland start in de deelstaten Baden-Württemberg en Beieren dit weekend de vakantie, dus verwacht VAB vooral druk verkeer in het zuiden van het land. Het wordt opnieuw druk op de wegen richting Oostenrijk en Slovenië. Maar er is ook al veel terugkerend verkeer richting het noorden.

Richting vakantiebestemmingen:

A3 Keulen – Frankfurt: +35 minuten

A5 Frankfurt – Walldorf – Karlsruhe: +30 minuten

A8 Karlsruhe – Stuttgart – Ulm: +2 uur

A3, A9, A8 Würzburg – München – Salzburg: +2 uur 20 minuten

A7 Hamburg – Flensburg (richting Denemarken): +1 uur 20 minuten

Terugkeerfiles:

A7 Ulm – Würzburg: +1 uur 30 minuten

A8 Ulm – Stuttgart – Karlsruhe: +1 uur 10 minuten

A8, A9, A3 Salzburg – München – Würzburg: +1 uur 30 minuten

A5 Basel – Karlsruhe: +1 uur 15 minuten

OOSTENRIJK

Deze zomer is de Karawankentunnel richting Slovenië het grootste knelpunt in Oostenrijk. Dat komt door strenge grenscontroles: toeristen mogen enkel via “officiële” grensovergangen, zoals aan de Karawankentunnel, de Loibltunnel en Spielfeld (A9) van Oostenrijk naar Slovenië en terug.

Momenteel moet je 20 minuten aanschuiven aan de Karawankentunnel op de A11 richting Slovenië, maar 40 minuten voor wie terugkeert naar Oostenrijk.

ZWITSERLAND

In Zwitserland zien we duidelijk dat Italië een populaire vakantiebestemming is. Al de hele zomervakantie staan er geregeld lange files aan de Gotthardtunnel in beide richtingen. Dit in combinatie met wegenwerken op de A9 vlakbij de grens met Italië, zorgt soms voor zeer lange wachttijden. Door het blokrijden dat aan de Gotthardtunnel wordt toegepast, blijven de files daar vaak ook van vrijdag op zaterdag de hele nacht aanhouden.

Richting Italië:

A2 Bazel – Chiasso via Gotthardtunnel: 1 uur 20 minuten vertraging

A3 Bazel – Gotthardtunnel: +1 uur

A2 Gotthardtunnel – Chiasso: +20 minuten

A3 Bazel – Como via San Bernardinotunnel: 20 minuten vertraging

Richting Zwitserland:

A2 Chiasso – Bazel via Gotthardtunnel: 1 uur 15 minuten vertraging

A13, A3 Chiasso – Bazel via San-Bernardinotunnel: 20 minuten vertraging

ITALIË

De Italianen kiezen zelf massaal voor augustus om op zomervakantie te gaan, dus VAB verwacht daar ook druk verkeer dit weekend. De grootste drukte is er op de A14 tussen Bologna en Rimini. Ook wordt het erg druk op de A22 Brenner - Verona, de wegen rond de Noord-Italiaanse meren en richting de Middellandse Zee en de Adriatische kust.