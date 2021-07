Bosbranden Turkije: “Geen onrustwekkende situatie waarbij Belgen betrokken zijn”

Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van echt onrustwekkende situaties bij de bosbranden in Turkije waarbij Belgen betrokken zijn. Wel is sprake van hotels en campings in de buurt van Bodrum die werden ontruimd en waarbij ook landgenoten betrokken zijn, maar zij zijn “ongedeerd en veilig”, zegt een woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken vrijdag.

Volgens de informatie waarover de Belgische autoriteiten beschikken, evolueren de bosbranden snel en is de situatie nog niet onder controle. Voorlopig is echter geen sprake van een echt onrustwekkende situatie waarbij Belgen betrokken zijn, luidt het. De ambassade in Ankara volgt de situatie op de voet, met de hulp van de ereconsulaten in Bodrum en Antalya.

Belgen in de getroffen regio wordt aangeraden zich goed te informeren en zich te verwijderen van de haarden, en om de instructies van de hoteluitbaters en lokale autoriteiten op te volgen. Zelf een evacuatie organiseren is niet aan de orde, aldus de woordvoerder.

In Antalya heet de situatie weliswaar “ernstig” te zijn, maar een contact gisteren/donderdag leerde dat de hotels in de regio nog niet bedreigd waren.