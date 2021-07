Fatma Taspinar: “Als ik divatrekjes vertoon, is dat gewoon typisch Fatma. Aangeboren, vrees ik”

“Ik ben een laatbloeier.” Ze zegt het meermaals in de loop van ons ­gesprek. Wanneer ze het over de middelbare school heeft bijvoorbeeld, waar ze twee jaar vertraging opliep. Maar ook als het gaat over haar werk: jarenlang achter de schermen, voor Fatma Taspinar (38) haar kans kreeg én greep als anker van het prestigieuze VRT-journaal. ­Resten nog de grote liefde en kinderen, die mogen stilaan weleens op haar pad komen. Maar ook daarin heeft ze vertrouwen. “Het komt goed. Ik geloof dat ik gezegend ben met een uitstekend gevoel voor timing.”