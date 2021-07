Nieuwe seksrel in Nederlandse gevangenis, dochter leidinggevende ontslagen

De dochter van een leidinggevende van de gevangenis in het Nederlandse Zaanstad is op staande voet ontslagen. De reden: ze had een seksuele relatie met een gedetineerde. Dat schrijft De Telegraaf.

De vrouw, begin twintig, zou in de gevangenis tewerkgesteld zijn geweest als ‘penitentiair inrichtingswerker’. Zo was ze bijvoorbeeld verbonden aan de dagprogramma’s van de gedetineerden. De vrouw was volgens De Telegraaf de dochter van een leidinggevende in de gevangenis.

Ze zou een seksuele relatie gehad hebben met een ISD’er, wat staat voor Inrichting voor Stelselmatige Daders. De twee zouden betrapt zijn geweest. Dat terwijl de vrouw al verschillende keren gewaarschuwd werd voor de gevaren. De vrouw werd onmiddellijk ontslagen.

Het is niet de eerste keer dat een werkneemster van de gevangenis van Zaanstad een relatie aangaat met een gevangene. In december 2019 was het zelfs twee keer prijs. Een 19-jarige stagiaire had toen een relatie met een man die gewelddadige overvallen had gepleegd en een bewaakster had een relatie met een veroordeelde zedendelinquent.