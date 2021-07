Eén dode en zes zwaargewonden bij een brand in een chemische fabriek in Rusland

Bij een brand in een chemische fabriek in het zuiden van Rusland is één arbeider om het leven gekomen, zes anderen zijn zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat berichten de Russische persagentschappen Interfax en TASS vrijdag.

Het ongeluk vond donderdagavond plaats in de Kamenski-fabriek, in de omgeving van Rostov. Die fabriek maakt chemische stoffen voor het Russische leger. Het vuur geraakte snel onder controle en geen enkele schadelijke stof zou in de atmosfeer terechtgekomen zijn.

Volgens de eerste bevindingen hebben “niet voldoende gekwalificeerde” arbeiders “onvrijwillig” de veiligheidsregels overtreden tijdens het behandelen van chemische producten, aldus Interfax.

De Russische regering heeft een onderzoekscommissie opgericht die het voorval van naderbij moet onderzoeken.