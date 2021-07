Man overleden na arrestatie in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - Een 26-jarige man uit Schaarbeek is donderdag overleden nadat hij in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt was door de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Dat parket heeft een onderzoek geopend naar de juiste omstandigheden van de arrestatie en het overlijden.

Volgens het parket werd in de nacht van woensdag op donderdag een politiepatrouille uitgestuurd nadat in de Brabantstraat in Schaarbeek een naakte man was opgemerkt die een voertuig aan het beschadigen was. Na aankomst van de politie zou de man onwel geworden zijn, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij donderdag in de late namiddag.

“We hebben een wetsarts aangesteld en een autopsie bevolen”, meldt het Brusselse parket. “Er zal ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd worden. De resultaten van die onderzoeken zullen wel even op zich laten wachten.”