“Je draagt je ski’s verkeerd”: de rare openingszin die het leven van Lore (30) compleet veranderde

Knokke-Heist -

Je toekomst zien in een chalet in de bergen en uitkomen in een villa in ’t Zoute. De liefde heeft het leven van Lore Aerts (30) een onverwachte richting uitgeduwd. En in plaats van kinesiste werd ze ondernemer. Eentje met grote ambities, want met Yeat, haar app die last minute vrijgekomen tafeltjes in populaire restaurants op de markt gooit, wil ze niets minder dan de wereld veroveren. “We waren het zat, dat mensen zonder verwittigen niet kwamen opdagen in ons restaurant. Maar van onze frustratie hebben we onze kracht gemaakt.”