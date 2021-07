Geen Onuachu op Genkse wedstrijdblad voor partij tegen KV Oostende: “Hij was niet klaar”

KRC Genk speelt zo meteen zijn tweede competitieduel van het seizoen tegen KV Oostende, maar kan daarvoor niet rekenen op Paul Onuachu. De Nigeriaanse goalgetter staat niet op het wedstrijdblad. De aanvaller zou aangegeven hebben aan trainer John van den Brom dat hij zich niet voelde om te spelen. Cyriel Dessers is daarom de Genkse aanvalsleider vanavond.

Voor de wedstrijd gaf Genk-trainer John van den Brom duiding bij de afwezigheid van zijn spits. “Ik heb Paul deze week in de gaten gehouden en veel met hem gepraat”, vertelde de Nederlander. “Je moet altijd eerlijk zijn met elkaar. Ik vond dat hij niet klaar was en hij beaamde dat. Je hebt te maken met een team en we hebben allemaal focus nodig. Ik had het gevoel dat dat bij hem niet het geval was. Hopelijk krijgen we hem tegen dinsdag speelklaar. We moeten hier ook geen drama van maken. Het is handig dat ik met Cyriel nog een heel goeie optie heb.”

