Conner Rousseau: “Covid Safe Ticket voor grote en kleine evenementen de oplossing”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pleit voor het gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle evenementen, groot en klein. Dat zei hij vrijdag in De Wereld Vandaag op Radio 1.

Wil je na 12 augustus in ons land een evenement voor meer dan 1.500 personen organiseren zonder coronamaatregelen? Dan heb je het Covid Safe Ticket nodig. Maar volgens Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zou het niet slecht zijn om dat Ticket ook te gebruiken voor kleinere evenementen.

Hij organiseerde vrijdag het Walhalla festival in Sint-Niklaas, waar zo’n 800 personen aanwezig waren, dat als testevenement fungeert. “Wij zijn voor het gebruik van het Ticket op kleinere evenementen. Vooruit is daar voor. Ik ben daar zelf ook voor. Ik zie het nu langs de twee kanten. Met Vooruit in de regering, maar nu ook als organisator. En ik zie nu ook wel wat die regels in de praktijk betekenen. Wij gebruiken hier vandaag het Ticket en dat werkt. Het gaat super vlot”, zei hij vrijdag aan Radio 1. “We hebben alleen nog niet iedereen in de regering kunnen overtuigen. Dat is jammer.”

Rousseau uit zich dus als voorstander van het gebruik van het Covid Safe Ticket ook voor kleinere evenementen. Maar gaat dat ver genoeg? Wat vindt hij van de maatregelen in Frankrijk bijvoorbeeld, waar je binnenkort een pass sanitaire nodig hebt om de horeca te bezoeken. “Ik begrijp dat. Maar dat is heel verregaand. Laat het ons eerst voor evenementen proberen en dan evalueren.”

“Mensen zeggen wel: gaan we niet naar een pasjesmaatschappij? Wel, we zitten nog altijd in fucking coronatijd. Het is niet zo dat het weg is. Hopelijk hebben we ze dankzij vaccinatie op termijn niet meer nodig. Het is ook maar een tussenfase. Maar zolang we het nodig hebben, zou ik het graag gebruiken.”

Ter herinnering: het Covid Safe Ticket is er voor iedereen ouder dan 12 jaar die ofwel volledig gevaccineerd is (+ 2 weken), een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden kan voorleggen, een negatieve PCR-test (maximaal 48 uur oud) of een snelle antigeentest (maximaal 24 uur oud) heeft.