Met Stefan Krämer heeft het Belgische voetbal er een kleurrijke coach bij: “Tattoo als Eupen play-offs haalt? Ik denk nog over een alternatief”

Tegen Club Brugge stond hij als een wilde te coachen in de regen en op zijn borst prijkt een tatoeage van ex-ploeg Arminia Bielefeld. Met Stefan Krämer (54) is het Belgisch voetbal letterlijk en figuurlijk een kleurrijke figuur rijker. Wij trokken naar de Oostkantons voor een kennismaking met de nieuwe coach van KAS Eupen. “Het gefluit van de Club-supporters vorig weekend? I loved it!”

Privélessen Engels aan het volgen

Het is met een bang hartje dat we enkele dagen voor het treffen met Anderlecht naar Eupen rijden. De afgelopen jaren kon je in de Oostkantons in het Spaans prima je streng ...