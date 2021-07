Heftige beelden tonen hoe aardverschuiving weg volledig wegvaagt

Indrukwekkende beelden uit het noorden van India. Die regio van India wordt al enkele dagen getroffen door hevige regen en verschillende landverschuivingen. Enkele getuigen konden vastleggen hoe zo’n aardverschuiving een volledig stuk weg meeneemt naar beneden. Die aardverschuiving is een ramp voor de hulpverlening in het gebied. De weg was een van de belangrijkste wegen om hulpmiddelen te vervoeren.