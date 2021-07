Deinze -

In 2025 gaat in navolging van Frank De Winne en Dirk Frimout een derde Belg de ruimte in. David Laurier (50) uit Deinze, van kindsbeen af gebeten door alles wat kan vliegen, heeft 125.000 dollar over voor de ballonvaart naar een hoogte waar nog nooit een ballon geweest is.