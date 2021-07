Agent op motor in levensgevaar na frontale aanrijding door Porsche aan The Lakehouse

Stekene - Een Nederlandse politiemotard is vrijdagavond frontaal aangereden in de De Stropersstraat in Stekene. Hij raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde kort na 21 uur. Een 24-jarige bestuurder van een Porsche die uit de richting van Stekene kwam, wou links de oprit van de bekende horecazaak The Lakehouse opdraaien. De bestuurder uit Sint-Gillis-Waas merkte in nog onduidelijke omstandigheden een Nederlandse politiemotard niet op die uit de richting van Hulst kwam. De agent werd frontaal aangereden en werd van zijn motor geslingerd. Hij kwam terecht tegen een geparkeerde wagen. Het slachtoffer raakte zwaargewond en was vrijdagavond in levensgevaar. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.