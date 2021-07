Hogere boete voor wie tot stilstand komt op spoorwegovergang

Automobilisten die op een spoorwegoverweg tot stilstand komen, bijvoorbeeld omdat er aan de andere kant een file staat, riskeren vanaf zondag een boete van 160 euro, zo meldt vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo).

Concreet: je staat bijvoorbeeld in de file op een weg met een spoorwegovergang waarvan de slagbomen op dat moment naar boven zijn. Volgens de Wegcode mag je het spoor pas oversteken wanneer je dat in één beweging kan doen. De regel moet verhinderen dat er auto’s op de sporen staan wanneer de overgang sluit wegens een trein op komst. De boete voor de overtreding wordt verhoogd omdat het aantal ongevallen aan spoorwegovergangen nog steeds erg hoog is. “Bijna iedere week stellen we een ongeval vast”, zegt infrastructuurbeheerder Infrabel.