Ooit poetste hij er de wc’s en bakte hij er hamburgers, nu krijgt Vlaming topfunctie bij McDonald’s

Zijn eerste klusje in het McDonald’s-restaurant van zijn ouders: de toiletten kuisen. Later stond hij er achter de bakplaat. Toen zijn vader ziek werd, leek het logisch dat Manu Steijaert de zaak op de Gentse Korenmarkt zou overnemen. Maar Steijaert ging corporate . Na een snelle carrière bij de fastfoodketen werd hij deze week gepromoveerd naar de absolute top van het bedrijf.

Steijaerts vader was een ingenieur die de wereld rondvloog. In Amerika ontdekte hij er McDonald’s. Hij was er zodanig van onder de indruk dat hij zijn carrière omgooide en ook hier met zijn vrouw, die ...