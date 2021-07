REACTIES. Blessin tevreden ondanks tegengoals, Trésor teleurgesteld: “We geven het te gemakkelijk weg”

Ondanks drie Genkse goals, slaagden de Limburgers er niet in om KV Oostende over de knie te leggen. Integendeel, dankzij een goal van invaller Thierry Ambrose ging KVO zowaar met 3-4 winnen in Limburg. Logischerwijs was er dan ook vreugde in het Oostendse kamp en teleurstelling in het Genkse.

Alexander Blessin: “Misschien vandaag eens niet naar tegendoelpunten kijken”

Oostende-coach Blessin was uiteraard een tevreden man. “Al kijk ik ook naar de tegendoelpunten. Ik was vorig seizoen trots dat we vierde beste verdediging van de competitie waren, maar nu slikken we er al zes in twee wedstrijden”, merkt hij op. “Het is een proces, we moeten leren. We hadden in de eerste helft problemen met Bongonda en Ito in de halfspaces. Tijdens de rust vertelden we dat we daarop moesten anticiperen. Maar ik heb een schitterende mentaliteit gezien. Net daarom kijk ik misschien voor een keertje niet naar de tegendoelpunten”, bedacht hij zich even later.

Toch moet het de Duitser zorgen baren. Al ligt het volgens Blessin niet aan een gebrek aan kwaliteit: “Het draait om training. Zech is nieuw en soms wacht hij te lang met uitstappen, terwijl ik wil dat mijn verdedigers vooruit verdedigen. Maar dit draait om vertrouwen en communicatie. Het zal beter gaan. Vorig seizoen hadden we hetzelfde probleem. We zullen het ook nu oplossen.”

Met de inbreng van Ambrose realiseerde hij ook de gouden wissel. “Soms heb je wat geluk nodig met de wissels. Gueye was een beetje moe en Kvasina deed het goed, vandaar mijn ingreep. Meteen zag je ook de kwaliteiten van Ambrose. Eerste match, eerste goal: perfect.”

John Van den Brom: “Ongelofelijk dat we niet winnen”

“Nou, ik vond het een heel goeie wedstrijd van ons. Je scoort drie keert, maar krijgt er ook vier tegen, waarvan drie uit stilstaande fases. Dat is dus een probleem. Maar als je ziet hoeveel kansen we creëren, dan is dat knap en eigenlijk ongelofelijk dat we niet winnen. Wat de stilstaande fases betreft: elk probleem is op te lossen, anders kunnen we beter stoppen met wat we aan het doen zijn. We hebben iets minder lengte op dit moment, maar uiteindelijk gaat het er ook om hoe je de verdedigende duels aangaat. Soms willen we die te weinig winnen. Vier goals tegen in een thuismatch, dat kan gewoon niet gebeuren. We hebben nog niet gewonnen, dat besef ik, maar vandaag was het al beter dan vorige week. Toen waren we een helft goed, nu de hele match. Alleen moeten we altijd kritisch blijven voor wat niet goed was. Dinsdag wacht de Champions League al. We hebben een heel jaar gevochten om daar te kunnen. Voetballend zijn we klaar, maar verdigend zullen we scherper moeten zijn, zeker tegen Shaktar dat heel goed kan voetballen. Die scherpte zal de komende dagen de volle aandacht krijgen.”

Mike Trésor Ndayishimiye: “Zeer teleurstellend”

“Deze nederlaag is zeker teleurstellend als je ziet hoe we de eerste helft beginnen”, vertelde de Genkse uitblinker. “We komen voor en geven het daarna te makkelijk weg. We hebben in de tweede helft een goeie reactie getoond. Maar we geven daarna opnieuw makkelijk goals weg. Daaruit moeten we leren, als dat lukt, zullen we wel wedstrijden beginnen winnen. Het kost veel energie om op voorsprong te komen, dan is het jammer dat we dat zo weggeven. Ik denk inderdaad dat mijn wedstrijd prima was, bedankt voor het compliment. Maar als je verliest, is dat niet wat je onthoudt. Ik had liever gewonnen voor de fans, want op het einde van de match telt de score.”

Thierry Ambrose: “Karakter getoond

Thierry Ambrose werd bij zijn eerste invalbeurt meteen de matchwinnaar voor KVO. “Ik voel me goed en heb hier een mooie ontvangst gekregen”, vertelde de aanvaller meteen na de wedstrijd. “We stonden snel 2-0 achter, wat natuurlijk niet gemakkelijk is. Maar we hebben karakter getoond door terug te knokken. Ik had slechts drie of vier trainingen in de benen, maar als je goed ontvangen wordt, is het makkelijk om meteen te presteren. Ik ben kalm. Iedereen wil vooruit, iedereen wil progressie maken.”