Klimaatexpert ziet zijn somberste voorspellingen uitkomen: “Al dat extreme weer is nog maar het begin”

Overstromingen in West-Europa, tropische temperaturen in Noord-Amerika, een zondvloed in China: het weer deze zomer is er een van extremen. Maar onverwacht is het niet, toch niet voor de klimaatexperten die al dertig jaar waarschuwen voor deze rampspoed. De Antwerpse politicoloog Hans Bruyninckx (57) is een van hen. Als directeur van het Europees Milieuagentschap is hij een van de leidende stemmen over het klimaatbeleid wereldwijd. “Toen ik twintig jaar geleden voor tornado’s in ons land waarschuwde, dachten ze dat ik een fantast was.”