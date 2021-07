Barnabas Base speelt zich opnieuw in de gratie bij OHL-coach Marc Brys: “Misschien waren mijn keuzes niet juist”

Hij had Euro 2021 met stip aangeduid. Maar Barnabas Base (27) paste in de tweede helft van vorig seizoen niet meer in de plannen van Marc Brys en betaalde zijn gebrek aan speelminuten met het mislopen van een selectie voor het EK. “Uiteraard was ik ontgoocheld. Maar ik begreep de bondscoach. Ik speelde niet meer bij OHL.” Dit seizoen moet het seizoen van de revanche worden.