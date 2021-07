Verenigde Staten leggen beslag op olietanker die gebruikt werd voor illegale levering aan Noord-Korea

Een federale rechtbank in de VS heeft vrijdag een olietanker in beslag laten nemen die vermoedelijk gebruikt werd voor een levering aan Noord-Korea. Dat druist in tegen de Amerikaanse sancties tegen Pyongyang.

De M/T Courageous zou olieproducten hebben overgeladen op onder Noord-Koreaanse vlag varende schepen en leveringen hebben gedaan in de Noord-Koreaanse haven Nampo, zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een verklaring.

De beslissing van een federale rechter in New York om het schip in beslag te nemen betekent dat de Amerikaanse regering nu eigenaar is van de tanker met een capaciteit van 2.734 ton.

Via Amerikaanse banken

De vroegere eigenaar en operator van de tanker, de Singaporees Kwek Kee Seng, wordt gezocht door de Amerikaanse autoriteiten als medeplichtige aan witwassen.

“Kwek en zijn kompanen waren betrokken bij een grootscheeps plan om de sancties van de VS en de VN te omzeilen door schepen onder hun controle te gebruiken om brandstof naar Noord-Korea te smokkelen en zo de Noord-Koreaanse regering van een vitale bron van inkomsten te voorzien”, aldus het ministerie van Justitie.

LEES OOK.Noord- en Zuid-Korea halen opnieuw banden aan: “Maar het is waarschijnlijk van ‘moetens’” (+)

De M/T Courageous zou zijn aangekocht met Amerikaanse dollars die via Amerikaanse banken waren gepasseerd “zonder hun medeweten” , aldus de verklaring. Cambodja, waar de M/T Courageous voor anker lag, had het schip in maart 2020 op verzoek van de Verenigde Staten al in beslag genomen.

Slechte economische toestand

De economie van Noord-Korea draait al jaren vierkant door de vele internationale sancties die zijn opgelegd als reactie op de verboden militaire en nucleaire programma’s van het land.

Eind juni heeft de speciale vertegenwoordiger van de VS voor Noord-Korea er bij de leden van de VN-Veiligheidsraad op aangedrongen de resoluties tegen Pyongyang, die bedoeld zijn om de invoer van Noord-Korea van olie en de export van onder meer steenkool, textiel en vis te beperken, strikt te handhaven.