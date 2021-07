Verenigde Staten leggen Cuba nieuwe sancties op

De VS hebben Cuba vrijdag nieuwe sancties opgelegd vanwege het onderdrukken van anti-regeringsdemonstraties eerder deze maand. President Joe Biden waarschuwde dat extra strafmaatregelen in het verschiet liggen als het land geen ingrijpende hervormingen doorvoert. “Er zal meer volgen tenzij er een drastische verandering komt in Cuba, wat ik niet verwacht”, zei Biden op een persconferentie naar aanleiding van een bijeenkomst met Cubaans-Amerikaanse leiders in het Witte Huis.

De nieuwe sancties lijken voornamelijk symbolisch: de VS hebben twee hoge Cubaanse politiefunctionarissen op een zwarte lijst gezet. Dat heeft onder meer tot gevolg dat al hun eventuele eigendommen in de VS, zoals tegoeden op bankrekeningen en vastgoed, zijn bevroren. Ook mogen ze geen transacties aangaan met Amerikaanse burgers of entiteiten.

LEES OOK. Biden werpt zich op als redder van burgers “gefaalde staat” Cuba. Maar hoe zuiver zijn de motieven van de president? (+)

“De actie van vandaag dient om de verantwoordelijken voor het onderdrukken van de oproepen van het Cubaanse volk tot vrijheid en respect voor mensenrechten ter verantwoording te roepen”, zei een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Op 11 en 12 juli gingen duizenden Cubanen de straat op om tegen de regering te demonstreren. Het was het grootste anti-regeringsprotest sinds Fidel Castro na de Cubaanse Revolutie in 1959 aan de macht kwam. Honderden demonstranten werden gearresteerd. Ongeveer zestig Cubanen worden vervolgd voor deelname aan de demonstraties.