Trump wilde dat zijn minister van Justitie de presidentsverkiezingen “corrupt” noemde

“Zeg gewoon dat de verkiezingen corrupt waren en ik zorg voor de rest”. Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft eind vorig jaar zware druk uitgeoefend op de Amerikaanse minister van Justitie om zijn beschuldigingen van fraude bij de presidentsverkiezingen te onderbouwen. Dat blijkt uit documenten die vrijdag openbaar zijn gemaakt.

De verbazingwekkende conversatie vond plaats op 27 december 2020, anderhalve maand nadat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen. Dat blijkt aantekeningen van het nummer twee van het ministerie, Richard Donoghue.

“Bedankt voor uw begrip dat het ministerie van Justitie niet zomaar met zijn vingers kan en zal knippen om de uitkomst van de verkiezingen te veranderen, zo werkt het niet”, antwoordde waarnemend minister van Justitie Jeffrey Rosen aan de Republikeinse miljardair.

Geen bewijs

Rosen vertelde Trump ook dat justitie zijn beschuldigingen van kiezersfraude had onderzocht en er geen bewijs voor had gevonden.“We hebben de plicht de mensen te vertellen dat dit illegale en corrupte verkiezingen waren”, antwoordde de president. Het gesprek vond plaats enkele dagen voor de aanval op het Capitool door aanhangers van de president. De aantekeningen zijn vrijdag onthuld door een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden naar de rellen.

“De handgeschreven notities onthullen dat president Trump onze hoogste instantie voor de handhaving van de wet rechtstreeks opdracht heeft gegeven actie te ondernemen om een eerlijke en vrije verkiezing ongedaan te maken in zijn laatste dagen in functie”, zei de Democratische afgevaardigde Carolyn Maloney, de voorzitster van de commissie, in een verklaring.

Ondertussen heeft de anti-corruptiegroep Citizens for Responsibility and Ethics (CREW) donderdag een nieuwe klacht ingediend, waarin het ministerie van Justitie wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen naar Donald Trump en zijn stafchef Mark Meadows, omdat zij hebben geprobeerd “het ministerie van Justitie te manipuleren als onderdeel van hun bredere campagne om de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken.”

