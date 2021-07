Parlementslid dat kritiek uitte op Tunesische president “opgepakt”

De partij van een Tunesisch parlementslid dat kritisch staat tegenover de president heeft bekendgemaakt dat hij vrijdag door veiligheidstroepen is opgepakt. De arrestatie vond plaats nadat hij op sociale netwerken de staatsgreep van president Kais Saied “een militaire staatsgreep” had genoemd.

Het onafhankelijke parlementslid en voormalig blogger Yassine Ayari is de afgelopen jaren meermaals veroordeeld voor publicaties op sociale netwerken, met name voor zijn kritiek op het leger. Zijn beweging “Espoir et Travail”, die gelanceerd werd in 2019, kondigde in een korte verklaring zijn arrestatie aan. In een Facebookpost zei zijn vrouw dat haar man op een gewelddadige manier was gearresteerd.

Geen enkele officiële bron was bereid commentaar te geven op de arrestatie. Na de arrestatie uitten de Tunesiërs op sociale netwerken hun vrees voor een terugkeer van de repressie.

Tunesië, “is een land van rechten, vrijheden en de grondwet,” verzekerde president Saied vrijdag aan verslaggevers vrijdag tijdens een ontmoeting met de New York Times. Kort daarvoor was een de verslaggevers kort vastgehouden op het politiebureau over een accreditatiekwestie.

Saied zei dat er alleen personen waren gearresteerd die werden vervolgd door justitie.