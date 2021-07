Vanaf 1 augustus wordt wie spooroverweg oprijdt bij verkeersbelemmering zwaarder gestraft

Wie een spooroverweg oprijdt wanneer het verkeer belemmerd is en zo een reëel risico loopt dat hij op die overweg moet stoppen, wordt vanaf 1 augustus strenger bestraft. De boete kan oplopen tot 2.000 euro.

Het oprijden van een overweg bij verkeersbelemmering, is nu nog een overtreding van de eerste graad, de laagste categorie in de wegcode, maar wordt vanaf 1 augustus opgetrokken tot de tweede graad. Dat besliste de Kamer al in mei.

Elke week ongeval

Infrabel is tevreden met die beslissing. De spoorinfrastructuurbeheerder stelt immers bijna iedere week een ongeval aan een overweg vast. “Vorig jaar stierven er negen mensen en raakten vier mensen zwaargewond als gevolg van gevaarlijk gedrag aan overwegen”, zegt woordvoerder Jessica Nibelle. “Infrabel hoopt dat de nieuwe, strengere wet alle bestuurders ertoe zal aanzetten voorzichtiger te rijden en dat overtreders zullen worden vervolgd. “

Het oversteken van een spoorlijn bij rood licht of het omzeilen van de slagboom van een overweg is een overtreding van de vierde graad. Dat soort overtredingen, de ernstigste, kan worden bestraft met een boete tussen 320 en 4.000 euro en een intrekking van het rijbewijs van acht dagen tot vijf jaar.