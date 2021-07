Geslaagde lancering Ariane 5-raket met aan boord Europese communicatiesatelliet

Een Ariane 5-raket is vrijdag opgestegen van de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana met aan boord de Eutelsat Quantum, een revolutionaire Europese telecommunicatiesatelliet.

Die 3,5 ton wegende Europese telecommunicatiesatelliet is de eerste “flexibele” commerciële satelliet ter wereld. Hij zal de gebruikers van Eutelsat in staat stellen de satelliet in realtime opnieuw af te stellen, van het vermogen over het spectrum tot de frequentie. De missie zal naar verwachting iets meer dan 36 minuten duren, om zo de twee satellieten aan boord in een baan rond de aarde te brengen.

