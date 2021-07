Gevaccineerden zijn toch besmettelijker dan gedacht: “Dit is verontrustend, een booster zal wel degelijk nodig zijn”

Gevaccineerden verspreiden het coronavirus even gemakkelijk als wie niet gevaccineerd is. Dat meldt het Center for Disease Control and Prevention (CDC), zeg maar het Amerikaanse Sciensano, in een nieuw rapport. Wie gevaccineerd is, draagt namelijk evenveel virusdeeltjes als wie geen vaccin kreeg. “Dat nieuws is verontrustend en eigenlijk heel verwonderlijk”, zegt immunoloog Geert Leroux-Roels.