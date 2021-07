Israël zegt dat Iran verantwoordelijk is voor aanval op olietanker voor kust van Oman

Israël zegt dat Iran verantwoordelijk is voor de dodelijke aanval op de olietanker M/T Mercer Street voor de kust van Oman. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zei zaterdag dat dergelijk “Iraans terrorisme” schadelijk is voor de internationale scheepvaart. Hij pleitte in een gesprek met zijn Britse ambtsgenoot Dominic Raab voor een stevige reactie.

Bij de aanval op het Japans vrachtschip M/T Mercer Street in het noorden van de Indische Oceaan werden twee leden van de bemanning gedood, een Brit en een Roemeen. Israëlische bronnen zeggen aan de Amerikaanse krant The New York Times dat het schip wellicht werd geramd door onbemande Iraanse drones. De tanker vaart onder de vlag van Liberia, maar wordt geëxploiteerd door het bedrijf Zodiac Maritime van de Israëlische miljardair Eyal Ofer.