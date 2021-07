16-jarig Ajax-talent samen met broer verongelukt

Ajax-talent Noah Gesser is vrijdagavond omgekomen bij een verkeersongeluk. Het bericht is bevestigd door een woordvoerder van de club, die spreekt van „vreselijk nieuws.” Ook de 18-jarige broer van de voetballer heeft het ongeval niet overleefd.

Gesser speelde sinds de zomer van 2018 voor de Amsterdammers, nadat hij was overgekomen van amateurclub Alphense Boys. Ook Feyenoord deed destijds pogingen hem in te lijven. De snelle en veelscorende spits werd gezien als een groot talent. Komend seizoen zou hij beginnen bij Ajax Onder 17. “Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden”, meldt de club.

IJsselstein

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond op de Weg der Verenigde Naties in IJsselstein. Een personenauto, waarin Gesser zat, raakte waarschijnlijk op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een taxibusje. Volgens de politie zijn de slachtoffers 16 en 18 jaar, komen ze beide uit IJsselstein en uit hetzelfde gezin. Verder worden geen mededelingen gedaan.

De bestuurder van het taxibusje is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij was fysiek in orde, meldde de politie eerder.

Minuut stilte

Bij de oefenduels van Ajax 1 en Jong Ajax wordt zaterdagmiddag stil gestaan bij het “vreselijke nieuws”, meldt Ajax. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de wedstrijden van start gaan en de spelers van Ajax dragen rouwbanden. Daarnaast zullen op sportcomplex de Toekomst de vlaggen halfstok worden gehangen. “Ajax is diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. De club wenst de naasten alle sterkte bij het verwerken van dit onmetelijke verlies”, schrijft de club op de website.