Beer wordt kwaad op vrouw omdat ze foto van haar welp maakt, nu riskeert ze gevangenisstraf

De kolossale grizzlybeer zat met haar twee welpjes in het nationaal park van Yellowstone in de Verenigde Staten toen plots een vrouw haar gsm bovenhaalde. Op videobeelden is te zien wat er nadien volgt: de beer rent naar de vrouw om haar schrik aan te jagen. De vrouw wordt nu aangeklaagd voor het verstoren en plagen van dieren.

De vrouw zat op net geen drie meter van de drie beren met slechts een kleine barricade van steen - niet hoger dan een halve meter - tussen. Op een video is te zien hoe mamabeer plots richting de vrouw loopt, alsof het haar wil aanvallen. Omstaanders, die de beelden aan het maken zijn, reageren geschokt. De vrouw in kwestie draaide zich vervolgens om, stak haar gsm in haar zak en wandelde weg waarop mamabeer besloot om rechtsomkeer te doen.

Maar daar kunnen ze in de Verenigde Staten niet mee lachen. De vrouw wordt nu aangeklaagd voor het voeden, aanraken, plagen en opzettelijk verstoren van de dieren in het wild. In het parkreglement staat namelijk dat bezoekers niet dichter dan 100 meter mogen staan van de beren. De vrouw zal op 26 augustus voor de rechter moeten verschijnen.

Volgens The Washington Post gebeurt het echter heel erg uitzonderlijk dat grizzlyberen in Yellowstone mensen aanvallen. Daar leven trouwens meer dan 700 exemplaren. Sinds de opening van het park in 1872 werden acht mensen gedood door een beer. Volgens parkwachters zou er wel elk jaar een niet-fatale berenaanval plaatsvinden.