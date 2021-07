Griekenland, Turkije en Italië geteisterd door bosbranden en enorme hitte

De brandweer in Italië heeft de handen vol aan bosbranden, vooral in het zuiden van het land. De afgelopen 24 uur moesten brandweerlieden achthonderd keer uitrukken. Ook in Turkije woeden de jongste dagen felle natuurbranden, terwijl in Griekenland recordhitte wordt opgetekend.

Foto: EPA-EFE

Alleen al op het eiland Sicilië moest de brandweer 250 keer in actie komen. Door een brand net buiten de oostelijke kuststad Catania moest de bij toeristen populaire plaatselijke luchthaven tijdelijk worden stilgelegd. Ongeveer 150 mensen die bij Catania ingesloten raakten door de vlammen werden met een politieboot in veiligheid gebracht.

Volgens de regionale regering zijn sommige branden aangestoken. De autoriteiten verwachten zaterdag het hoogste brandrisiconiveau voor Oost- en Noord-Sicilië bij temperaturen rond 40 graden. Naar verwachting duurt de hittegolf nog de hele week.

Er woeden ook bosbranden in de zuidelijke regio’s Puglia, Calabria en Campania en in de regio Lazio, met daarin de hoofdstad Rome. Eerder was het eiland Sardinië al hard getroffen.

Ook in Turkije

In Turkije blijven de brandweerlui ondertussen druk in de weer met het bestrijden van tientallen hevige bosbranden. Het is de derde dag op rij dat er enorme bosbranden woeden verspreid over het land. De situatie is wel meer onder controle.

Deze week waren er in totaal 98 branden in tal van provincies. Zaterdag heeft de brandweer er 88 onder controle. Er woeden er nog 10, waarvan 3 in de populaire regio Antalya. De oorzaak is nog niet gekend. Tot nog toe vielen er 4 doden door de bosbranden.

De branden zijn een nieuwe klap voor de toeristische sector in Turkije, die al zwaar te lijden had onder de economische gevolgen van de coronapandemie.

Een bosbrand woedt ook in Griekenland. Volgens meteorologen heeft het land te kampen met een “historische en lange hittegolf”. Het kwik kan de komende dagen op het vasteland oplopen tot liefst 46 graden Celsius. De autoriteiten in Griekenland hebben daarom maatregelen genomen om mensen verkoeling te bieden tijdens de extreme hittegolf. De hittegolf houdt naar verwachting aan tot begin augustus. Tijdens de golf zakken de temperaturen ‘s nachts naar verwachting niet onder de 25 graden, in de grote steden zelfs niet onder de 30 graden.

Dat extreme weer kan leiden tot het uitbreken van nieuwe natuurbranden of kan de al woedende branden verergeren. Aan de voet van de berg Pentelikon, dicht bij buitenwijken van de hoofdstad Athene, woedde eerder deze week al een hevige natuurbrand.

Op meerdere plaatsen in het land worden gebouwen met airconditioning opengesteld voor burgers. Ook stuurt de overheid tenten en containers met airconditioning naar kampen waar migranten worden opgevangen. Grieken worden opgeroepen om zich te onthouden van activiteiten die kunnen leiden tot branden, niet onnodig te reizen en spaarzaam om te gaan met water en elektriciteit.