Man (35) sterft na klap tegen boom

Bornem / Wintam - Een 35-jarige man uit Bornem is zaterdagvoormiddag om het leven gekomen nadat hij met zijn auto tegen een boom was gereden. Het ongeval gebeurde in de Pastoor Huveneersstraat in deelgemeente Wintam.

De man kwam de Pastoor Huveneersstraat ingedraaid via de Nattenhaasdonkstraat. Vlak voor het kruispunt met de Hendrik Muyshondtstraat week de wagen af van de kaarsrechte weg en reed frontaal in op een boom. De klap was enorm. Een vrouw die een wandeling aan het maken was, liep nog naar de wagen met de bedoeling om hulp te bieden aan de chauffeur maar de auto was zo verhakkeld dat ze de deur niet open kreeg.

Brandweer, ziekenwagen en MUG kwamen ter plaatse. De 35-jarige bestuurder zat gekneld maar kon snel worden bevrijd. Er werd nog een tijdlang gepoogd om de man te reanimeren maar alle hulp kwam evenwel te laat. Het slachtoffer stierf ter plaatse.

De politie sloot de Pastoor Huveneersstraat af en schermde de plaats van het ongeval ook af met plastic zeilen. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse voor een onderzoek naar de omstandigheden van de klap. Ook de wetsdokter kwam ter plaatse voor een onderzoek.