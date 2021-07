Fischer krijgt bij Antwerp rugnummer van overbodige Lamkel Zé, die weer helemaal zichzelf was in “laatste match”

Viktor Fischer, de nieuwste aanwinst van Antwerp, zit meteen in de kern voor de match van zondagavond tegen KV Kortrijk. De Deense linksbuiten zal met het rugnummer 7 aantreden. Dat nam hij over van Didier Lamkel Zé, die niet meer welkom is in de A-kern en voor wie een oplossing wordt gezocht.

Lamkel Zé zelf hoopt intussen dat de Great Old de vraagprijs laat zakken, zodat hij voor minder dan 2 miljoen euro kan vertrekken. Mocht dat niet het geval zijn, is de verwachting dat hij met de Wet van ‘78 blijft dreigen, om (tegen betaling) zijn contract te verbreken. Dan moet hij wel een (buitenlandse) club achter de hand hebben en dat is nog niet het geval. Zaterdagnamiddag in Nijlen speelde Lamkel Zé naar eigen zeggen wel zijn “laatste match”, met de beloften tegen die van OHL. Hij was weer helemaal zichzelf, met een assist maar ook het nodige gegesticuleer en een gele kaart na een schwalbe. Antwerp won met 2-1.

Coach Brian Priske selecteerde volgende Reds voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. #ANTKVK #OneRedFamily pic.twitter.com/aTWe55mouC — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 31, 2021

