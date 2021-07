Zwangere Engelse vrouwen aangemoedigd zich te laten vaccineren wegens deltavariant: “Kan u en uw baby uit ziekenhuis houden”

De Engelse hoofdverloskundige Jacqueline Dunkley-Bent dringt er bij haar collega’s op aan om meer zwangere vrouwen aan te moedigen tot vaccinatie tegen het coronavirus. Momenteel laten heel wat zwangere vrouwen zich niet vaccineren, maar uit een onderzoek van de universiteit van Oxford is onlangs gebleken dat zij ergere symptomen kunnen krijgen wanneer ze geconfronteerd worden met de deltavariant van het virus.

“Het Covid-19-vaccin kan u, uw baby en uw dierbaren veilig en uit het ziekenhuis houden”, zo staat in de open brief van Dunkley-Bent, het hoofd van de dienst verloskunde bij de nationale gezondheidsdienst (NHS). Ze vraagt aan zwangere vrouwen om stappen te ondernemen “om zichzelf en hun baby’s te beschermen”.

Uit een studie van de universiteit van Oxford was vorige week gebleken dat 99 procent van de zwangere vrouwen die met het virus in het ziekenhuis wordt opgenomen, niet gevaccineerd is. Tien procent van de gehospitaliseerde zwangere vrouwen heeft intensieve zorg nodig.

Deltavariant

“Het is zeer goed nieuws dat zo weinig gevaccineerde zwangere vrouwen in het ziekenhuis zijn opgenomen met Covid-19”, zegt professor Marian Knight, die het onderzoek leidde. “Maar het is zeer verontrustend dat het aantal ziekenhuisopnames van zwangere vrouwen met Covid-19 toeneemt en dat zij ernstiger getroffen lijken te worden door de deltavariant.”

Om de vaccinatiegraad ook bij de rest van de bevolking op te voeren, worden in de Engelse regio’s intussen ook ‘pop-up’ priklocaties opgezet. Zo kunnen voorbijgangers en toeschouwers zich onder meer laten inenten bij een tent vol jongleurs en acrobaten van Circus Extreme in Halifax.

Festivals

Ook festivalbezoekers hoeven soms niet ver te lopen om zich te laten prikken. Er wordt een vaccinatielocatie gevestigd in een bus bij het Summer of Love Festival in Londen. Sportliefhebbers kunnen zich voor een inenting melden bij het stadion van Burnley FC in Lancashire.

In Engeland heeft ongeveer 87 procent van de volwassenen minstens één prik gehad, maar de jonge volwassenen blijven achter. Bijna een derde van de Engelsen in de leeftijdsgroep 18-29 is nog helemaal niet gevaccineerd.