Vliegtuig Brussels Airlines moet met 235 passagiers terugkeren na technische problemen

Zaventem - Op Brussels Airport heeft een vliegtuig van Brussels Airlines zaterdagmiddag een zogenaamde ‘voorzorgslanding’ uitgevoerd nadat het technische problemen had ondervonden. De A330 die richting Kameroen vloog is om 14.30 uur veilig geland. Voor de 235 passagiers wordt een oplossing gezocht.

Even groot alarm op Brussels Airport zaterdagmiddag. De brandweer was massaal aanwezig voor een vliegtuig van Brussels Airlines dat om 13.16 uur was opgestegen richting Kameroen moest terugkeren.

“Boven Luxemburg werden technische problemen vastgesteld en werd beslist om terug te keren naar Zaventem”, zegt woordvoerster Maaike Andries van Brussels Airlines. “Het toestel is veilig geland en de 235 passagiers worden opgevangen. Het toestel wordt nu onderzocht. Voor de reizigers zoeken we een oplossing om hen zo snel mogelijk ter plekke te krijgen.” Over de aard van de technische problemen kon Andries niks kwijt.

Het toestel van Brussels Airlines, een A330, zou landen in de Kameroense steden Douala en Yaoundé.