Al meer dan 110 overlijdens na plotselinge overstromingen in Afghanistan

Het aantal doden na de plotselinge overstromingen in de provincie Nooristan, in het noordoosten van Afghanistan, is zaterdag opgelopen tot 113. Nog eens 110 mensen zijn als vermist opgegeven.

De plotselinge overstromingen kwamen voor in het district Kamdesh, ongeveer 200 kilometer ten noordwesten van Kaboel. Er zijn intussen 113 doden geteld en zaterdag zijn er nog 110 mensen vermist. Ongeveer 170 huizen zijn verwoest.

Dergelijke rampen komen regelmatig voor in Afghanistan, met name in de arme plattelandsgebieden, waar de huizen vaak fragiel zijn en opgetrokken zijn in risicovolle streken. De rampen eisen jaarlijks tientallen slachtoffers. Bij een overstroming in augustus vorig jaar, in de stad Charikar, hoofdstad van de provincie Parvan, 60 kilometer ten noorden van Kaboel, lieten meer dan honderd mensen het leven. Reddingswerken en het vervoer van hulpmiddelen worden, vooral in afgelegen gebieden, bemoeilijkt door een gebrek aan uitrustingen en infrastructuur in een land dat verarmd is door 40 jaar oorlog.

De ramp overvalt Afhanistan op het moment dat de regering geconfronteerd wordt met een derde coronagolf en bovendien worstelt om een offensief van de taliban in te dammen, die grote delen van het platteland in handen hebben gekregen.