Spanje en Japan na thrillers naar halve finale in olympisch voetbaltornooi

Spanje-Japan wordt de eerste halve finale op het olympisch voetbaltoernooi. De Spanjaarden ontsnapten in de kwartfinales aan de uitschakeling, maar waren in de verlengingen uiteindelijk toch veel sterk voor Ivoorkust (5-2), Japan haalde het van Nieuw-Zeeland na penalty’s. Ook Brazilië en Mexico hebben zich geplaatst voor de halve finale: de gouden medaillewinnaar van Rio won met het kleinste verschil van Egypte (1-0), Mexico versloeg Zuid-Korea met 6-3.

Spanje kroop in de kwartfinales door het oog van de naald. Na tien minuten kwam Ivoorkust dankzij Eric Bailly op voorsprong, maar in de dertigste minuut maakte Dani Olmo de gelijkmaker. Ivoorkust leek in de 90e minuut een serieuze optie op winst te nemen na een treffer van Max Gradel, maar amper een minuut later kwam Spanje langszij dankzij invaller Rafa Mir. In de verlengingen kraakten de Ivorianen helemaal: Mikel Oyarzabal trapte een penalty binnen, waarna Mir nog twee keer scoorde en uiteindelijk de nog zware 5-2 vastlegde.

In de halve finale nemen de Spanjaarden het op tegen Japan, dat Nieuw-Zeeland versloeg. In 90 minuten reguliere speeltijd werd er niet gescoord, en ook in de verlengingen vonden beide ploegen de netten niet. De Japanners toonden zich tijdens de strafschoppen net iets koelbloediger dan hun tegenstanders (4-2).

Foto: ISOPIX

Brazilië en Mexico blijven op medaillekoers

Het was Matheus Cunha die Brazilië in de 37e minuut op voorsprong bracht. De titelverdedigers hielden daarna de wedstrijd netjes in handen en gaven de Egyptenaren geen kans om langszij te komen.

In de andere kwartfinale kwam Mexico al snel op voorsprong na een doelpunt van Henry Martín (12.), de Zuid-Koreanen scoorden een paar minuten later de gelijkmaker dankzij Lee Dong-Gyeong (20.). De Mexicanen stelden vlak voor rust orde op zaken dankzij Luis Romo (29.) en een penaltytreffer van Sebastian Cordova (39.). Na de rust bracht Lee Dong-Gyeong (51.) de spanning er even opnieuw in, maar Martin (63.), Cordova (63.) en Aguirre (84.) zorgden uiteindelijk voor de ruime voorsprong. Ui-Jo (90.+1) prikte in de extra tijd nog tegen.