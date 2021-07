Opnieuw protesten tegen coronamaatregelen in Frankrijk

Voor de derde zaterdag op rij wordt er in Frankrijk geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Vooral de ‘coronapas’, die toegang geeft tot het openbaar leven, moet het ontgelden. Zo’n 150.000 mensen zouden zaterdag op de been zijn.

In Parijs startte een manifestatie rond 14 uur aan metrostation Villiers en ging die richting Place de la Bastille. Tegen 15 uur kwam het tot een confrontatie met de politie. Een andere manifestatie begon aan Gare Montparnasse en ging richting het ministerie van Volksgezondheid. De meeste demonstranten droegen geen mondmaskers.

Meer dan 3.000 politieagenten en gendarmes werden gemobiliseerd om toezicht te houden op de demonstranten en gevoelige plaatsen te beveiligen. De toegang tot de Champs-Elysées werd zaterdag geblokkeerd na de schermutselingen vorige week.

Florian Philippot van de nationalistische partij Les Patriots p Foto: AFP

Naast Parijs zijn er ook in andere grote steden protesten gepland. In Montpellier begonnen enkele honderden mensen, waaronder veel gele hesjes, vroeg in de middag samen te komen op de Place de la Comédie, terwijl ze “Vrijheid” riepen.

Doorn in het oog van de manifestanten is de ‘coronapas’. Die is al in voege sinds 21 juli voor culturele evenementen, festivals of pretparken. Vanaf 9 augustus komen daar ook de cafés, tentoonstellingen, restaurants en zelfs het gebruik van de treinen bij.

Volgens een onderzoek dat eind juli werd uitgevoerd en vrijdag werd gepubliceerd, zeggen 4 op de 10 Fransen de demonstraties tegen de coronapas te steunen.

Dit weekend zijn er ook nieuwe lockdowns ingesteld in Martinique en Réunion, twee gebieden waar de vaccinatiegraad laag is en de incidentie sterk toeneemt.

