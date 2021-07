Boris Johnson verwacht zevende kind met echtgenote Carrie

Premier Boris Johnson mag met zijn vrouw Carrie Johnson opnieuw een kind verwelkomen. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt. Het koppel kreeg begin dit jaar ook een miskraam te verwerken.

Het is Johnson’s vrouw Carrie die het nieuws bekendmaakte via haar persoonlijke pagina op Instagram. De vrouw vertelde er ook bij dat ze eerder dit jaar een miskraam gehad had.

“We hopen op een regenboog kind (een kind dat geboren wordt na een miskraam red.) tegen de kerst”, liet ze weten. "Begin dit jaar had ik een miskraam. Het brak mijn hart. Ik ben zo ongelofelijk blij om opnieuw zwanger te zijn. Maar tegelijk ben ik ook heel zenuwachtig. Fertiliteitsproblemen zijn heel moeilijk voor heel veel mensen. Zeker op Instagram waar altijd alles perfect lijkt.”

Het kind dat in december verwacht wordt, is het tweede voor het koppel na de geboorte van zoontje Wilfred. Hoeveel kinderen Boris Johnson precies heeft is niet duidelijk. Hij kreeg vier kinderen bij zijn tweede vrouw: twee jongens en twee meisjes. Hij kreeg in diezelfde periode nog een dochter bij een kunsthandelaar. Dit zou dus zijn zevende kind zijn. En dat maakt hem de meest vruchtbare premier sinds 1902.

