Groen scherm, en dan àlle remmen los: 2.500 feestvierders dansen op eerste dancefestival na corona

Brugge -

Een groen scherm. En dan knuffelen, dansen en vergeten welke miserie er anderhalf jaar geweest is. In Zeebrugge vond met Wecandance een van de eerste testfestivals in ons land plaats, en 2.500 feestvierders genoten met volle teugen onder een zalig zomerzonnetje. Eerst nog wat onwennig, maar na een paar drankjes volledig uitgelaten. “Die hand op mijn schouder aan de bar? Het deed toch raar.”