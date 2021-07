Lichaam vermoorde fotograaf in Afghanistan werd zwaar verminkt

De omgekomen fotograaf van Reuters was ‘onherkenbaar’ toen het aankwam in het ziekenhuis. Het lichaam van Danish Siddiqui werd zwaar verminkt door de taliban voor het werd vrijgegeven, zeggen autoriteiten.

De 38-jarige fotograaf van Indische afkomst volgde Afghaanse elitesoldaten nabij Kandahar, een stad in het zuiden van Afghanistan en vroeger bolwerk van de taliban. De groep met de fotograaf viel in een hinderlaag en werd gedood. Beelden gemaakt op het moment tonen het lichaam intact. Maar wanneer het ’s avonds overgedragen werd aan het Rode Kruis, was Siddiqui onherkenbaar.

Op foto’s telde The New York Times twaalf schotwonden en waren er ook zichtbaar bandensporen aanwezig op het gezicht en de borst van de man. De taliban woordvoerder ontkent dat er iets met het lichaam gebeurd is. Hij houdt vol dat de aangewezen procedure gevolgd is.

Sommige opperen dat Siddiqui mogelijks levend gevangen genomen werd maar daarna gefolterd en vermoord werd. Dat kon niet bevestigd worden.