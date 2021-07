Koets kantelt en ontsnapt paard sterft bij aanrijding: “Alsof ik een familielid verlies”

Hechtel-Eksel -

In Eksel raakten zaterdagmiddag twee personen lichtgewond toen op de Kiefhoekstraat plots een paard voor hun wagen liep. Het dier overleefde de aanrijding niet. De merrie had zich losgetrokken van een gekantelde koets. “Dit had nog veel slechter kunnen aflopen. De mensen in de wagen leken me vooral in shock.”