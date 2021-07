Jarenlange burenruzie ontspoort: vijftiger afgevoerd met steekwonde

Maasmechelen -

In een appartement op de hoek van de Majoor Berbenlaan en de Oude Baan in Vucht (Maasmechelen) is zaterdagavond een man neergestoken bij een burenruzie. Het slachtoffer zou een steekwonde in zijn zijde hebben. De vijftiger werd in zijn flat gevonden en hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.