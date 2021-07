Opnieuw stevige onweersbuien voorspeld: code geel voor bijna heel België

Het KMI voorspelt zondag opnieuw stevige regen- en onweersbuien, waarbij lokaal 10 tot 20 liter per vierkante meter regen kan vallen, of lokaal nog meer. De overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft daarom het telefoonnummer 1722 weer geactiveerd voor niet-dringende hulpaanvragen voor de brandweer.

De buien zullen zondag van west naar oost over het land trekken. Het KMI heeft voor het hele land, behalve de kustregio, code geel uitgevaardigd.

Via het tijdelijk geactiveerde nummer 1722 kunnen aanvragen worden ingediend voor hulp van de brandweer bij storm- en waterschade, bijvoorbeeld voor ondergelopen kelders of wateroverlast op de weg. Binnenlandse Zaken vraagt wel om bij voorkeur het e-loket 1722.be te gebruiken. Het noodnummer 112 dient enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Foto: KMI

Zondagochtend vallen er aan zee al snel buien, maar is het elders nog droog op vele plaatsen met laaghangende bewolking en in de Ardennen plaatselijk ook mist. In de loop van de dag verplaatsen de buien, met plaatselijk onweer, zich landinwaarts. In het oosten vallen de buien pas in de loop van de namiddag. Aan de kust komt er dan meer zon maar blijft een bui nog altijd mogelijk. Het is vrij koel bij maxima van 17 tot 22 graden.

Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag blijft of wordt het wisselvallig met vaak bewolking en nu en dan een bui. Op vele plaatsen wordt het ook nevelig of lokaal zelfs mistig. De wind wordt zwak uit veranderlijke richtingen. Minima van 10 tot 14 graden.

Maandag stagneert een storing boven ons land en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met op vele plaatsen perioden van regen of buien die in de namiddag kunnen gepaard met een donderslag. Vooral in het zuiden van het land is dat geval terwijl de regio’s nabij de Nederlandse grens grotendeels aan de buien kunnen ontsnappen. De maxima liggen tussen 17 en 19 graden in de kuststreek alsook in de Hoge Ardennen, en schommelen van 19 tot 21 graden elders in het land. de wind is overwegend zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind soms matig uit noord tot noordoost, in het zuiden van het land uit west tot zuidwest.

Dinsdag blijft het onstabiel met buien die een onweerachtig karakter kunnen aannemen. In de loop van de namiddag zou het droger en zonniger moeten worden in de kuststreek. De temperaturen veranderen weinig met maxima van 17 tot 22 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind matig uit noord tot noordoost.

Woensdag kunnen er, onder impuls van een hoogtetrog en de restanten van een Atlantische storing, enkele buien vallen bij een wisselende bewolking. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit veranderlijke richtingen of uit zuid tot zuidwest.

Ook donderdag wordt het wisselend bewolkt met lokale buien. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richtingen of uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag zouden we onder invloed komen van een actieve Atlantische depressie die onze streken nadert. In de zachtere maar onstabiele lucht moeten we dan rekening houden met perioden van regen of buien die intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. Ook de wind zou gevoelig gaan toenemen.

Zaterdag is het nog wisselvallig en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden bij een strakke zuidwestelijke wind.