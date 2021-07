Contrast in stijlen tussen twee coaches: casual Kramer bij Eupen versus Kompany strak-in-pak bij Anderlecht

Eupen en Anderlecht stonden zaterdag tegenover elkaar op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League. Met Stefan Krämer heeft Eupen sinds deze zomer een nieuwe trainer. Een speciaal figuur, maar vooral iemand met een meer casual kledingstijl. En dat leverde zaterdag toffe beelden op, want waar Vincent Kompany er piekfijn en strak in het pak bijstond, opteerde de Duitser met een jeansbroek en hoodie voor een lossere en comfortabelere look. Het contrast tussen de twee was dan ook niet min. Of hoe Eupen-Anderlecht ook naast het veld een clash der stijlen is.