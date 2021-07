Nog meer slachtoffers dan gedacht: camerabeelden linken veroordeelde seriemoordenaar aan vermoorde tiener

De Britse seriemoordenaar Steve Wright (63) is opnieuw gearresteerd. De man zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op vijf prostituees, maar wordt nu ook gelinkt aan de moord op een Britse tiener 20 jaar geleden.

Voor de moord op de 17-jarige Victoria Hall moeten we terug naar 1999. Hall was samen met haar beste vriendin Gemma naar een club geweest. Rond één uur besluiten de twee om huiswaarts te keren. Het plan om een taxi te nemen valt al snel in het water, want ze hebben geen geld meer over. Wanneer de vriendinnen afscheid nemen, zegt Victoria dat ze Gemma morgen zal bellen. Tegen alle verwachtingen in, doet ze dat niet. De ouders van Victoria slaan ’s ochtends het grote alarm. Een hele nacht wegblijven is niets voor hun dochter.

Zes dagen later wordt Victoria teruggevonden. Ze werd gewurgd en naakt achtergelaten.

Twintig jaar later blijft de zaak onopgelost. Een opsporingsprogramma op BBC gewijd aan de moord lijkt uiteindelijk wel zoden aan de dijk te brengen. In 2019 wordt er een fragment getoond van een man aan een wit bestelbusje. Hij stapt uit op de plek waar Victoria gevonden werd. Hij blijft er enkele minuten rondhangen en vertrekt weer. Alhoewel de camera er speciaal werd gehangen om te zien of de moordenaar zou terugkeren naar de plaats delict, heeft de politie de beelden nooit grondig onderzocht.

DNA

Eens BBC de beelden had uitgezonden, herkende een kijker de beruchte seriemoordenaar Steve Wright in de man. Het postuur, de wagen en de leeftijd van de man zouden matchen met die van Wright.

Wright zit al sinds 2008 achter de tralies. Eind 2006 vermoordde hij op zes weken tijd maar liefst vijf prostituees. De snelheid waarmee de seriemoordenaar toesloeg, beangstigde de hele regio, vrouwen durfden niet meer alleen buiten te komen en hij kreeg de bijnaam de ‘Suffolk Strangler’ (de wurger van Suffolk, red.). Hij werd uiteindelijk opgepakt dankzij het meticuleuze werk van forensische wetenschappers. Zij vonden een tikkeltje van Wright’s DNA op het lichaam van een van de slachtoffers. Wright ontkent de feiten tot op vandaag.

“Blammage”

Het is dus opmerkelijk dat de man nu ook verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van Victoria. Ze was dan geen prostituee, ze werd wel in dezelfde omstandigheden als de andere vrouwen teruggevonden. Beiden woonden ook in dezelfde streek. Daarbij traceerde de politie in 1999 een verdacht busje dat de avond voor Victoria verdween een andere vrouw achtervolgde. In de zoektocht naar dat busje, kwam ook Wright’s naam naar boven. De gelijkenissen zijn - ondanks de tijdspanne - treffend, klinkt het in Britse media. Een blamage voor de speurders, schrijven de Britse media nu.

Ook de ouders van Victoria Hall kijken raar op bij het nieuws rond de arrestatie. “Toen Wright gearresteerd werd in 2008 hebben we herhaaldelijk gevraagd of het iets met onze dochter te maken kon hebben. Speurders verzekerden ons tot driemaal toe dat er geen link was.”