Ideetje voor uw baas? CEO gaat 90 procent minder verdienen om lonen op te trekken

Een Amerikaanse CEO heeft zich wel heel populair gemaakt. Nadat hij ontdekte dat een werkneemster een tweede baantje nodig had om rond te komen, besloot hij de lonen in het bedrijf te verhogen en zelf maar liefst 90 procent minder te verdienen.

Dan Price runt Gravity Payments, een bedrijf dat betalingen met kredietkaarten verwerkt en aan financiële dienstverlening doet. Het is de grootste speler in de Amerikaanse staat Washington. Maar toen Price zag dat één van zijn werkneemster Rosita, een handboek voor McDonald's op haar bureau had liggen veranderde er iets.

“Ik zag dat ze het handboek wilde verstoppen. Dus al lachend vroeg ik of ze een andere job zocht. Uiteindelijk bleek Rosita zichzelf klaar te stomen om manager te worden bij McDonald's. Het was haar tweede baantje. Want wanneer ze bij ons om 17 uur vertrok, begon ze gewoon bij McDonald's tot 23 uur”, zegt Price op twitter. “Het was heel confronterend om te horen dat mijn werknemers er met 30.000 dollar per jaar niet komen. Ze hebben studentenleningen lopen en ze wonen in kleine en slechte appartmentjes.”

Het verhaal van Rosita trof de CEO zodanig dat hij besloot alle minimumlonen te verdubbelen door zijn eigen loon drastisch te verminderen. Hij ging van 1 miljoen dollar per jaar naar 70.000. “Rosita kon zich een beter appartement veroorloven, kon haar studentenleningen afbetalen en kon opnieuw een sociaal leven opbouwen. Zij werd gelukkiger en ze werkte beter. Ze heeft ook promotie gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor alle werknemers. Iedereen is beter af en het bedrijf ook.”

Door de coronacrisis kreeg het bedrijf wel enkele klappen. De werknemers besloten dan hun baas te steunen. Ze deden in de moeilijke maanden een gedeeltelijke afstand van hun loon en konden zo ontslagen voorkomen. De CEO betaalde de gemiste lonen ondertussen weer terug.

“Ik word al wel eens verkozen tot beste CEO, maar dat is omdat de maatstaf zo enorm laag ligt”, zegt hij nog.