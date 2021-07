Van Crombrugge en Raman zien beterschap bij Anderlecht, maar: “We moeten meer kansen creëren”

Anderlecht kon opnieuw niet winnen. Tegen Eupen bleef het steken op een 1-1-gelijkspel. Zo begint Anderlecht met 1 op 6 aan de competitie. Niet de start waar Vincent Kompany en co. op hoopten. Stefan Krämer begint bij Eupen dan weer met gelijke spelen tegen Club Brugge en Anderlecht, niet slecht.

Raman: “We hebben nu al meer getoond dan vorige week”

“Ik denk dat we controle hadden, maar dat we te weinig creëerden”, aldus Benito Raman. We hebben dan wel drie keer geluk dat Eupen het kader raakt. Het is een werkpunt voor ons om meer te creëren, maar het is ook logisch. Voor mij is het nieuw en ook voor de andere spelers is het wennen om met mij te spelen. We hebben tijd nodig, maar we werken eraan. We hebben nu al meer getoond dan vorige week, dat is positief. Al is het jammer dat we met 1 op 6 beginnen. Nu is het zaak om verder te werken.”

“Of ik blij ben met mijn eerste goal? Niet echt, want bij die laatste kans had ik ook kunnen scoren, maar ik kreeg krampen. Frustrerend. Het is van maart vorig jaar geleden dat ik nog eens meer dan een uur gespeeld heb, dus ik moet nog wat wennen. Ik heb veel gegeven en had gedacht dat ik iets vaker de bal zou hebben. Ik heb nu al langer kunnen spelen zonder krampen dan vorige week, dus binnen een paar weken zal het ook een hele match lukken. Nu is er echter nog wat werk. Druk na de 1 op 6? Wat er van buitenaf gezegd wordt, daar trekken wij ons niets van aan. Wat er binnenkamers gezegd wordt, dat is belangrijk.”

Van Crombrugge: “Het was weer niet genoeg”

“Ik ben niet tevreden met het resultaat”, stelde doelman Hendrik Van Crombrugge kordaat. “Het was weer niet genoeg. Het zat er nochtans zeker in. Eupen had ook wel wat kansen, maar over het algemeen zat er in vergelijking met vorige week wel veel positiefs in deze keer. Dat je niet 90 minuten lang aan hoog tempo kan spelen is normaal, we moeten nog groeien qua volume. In de laatste zone stokt het gewoon nog, maar daar werken we nog aan. We kunnen dat zeker oplossen. Het deed wel deugd om hier te spelen. Het is mijn tweede thuis. Zeker na de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen weken was ik blij om hier lachende gezichten te zien. Maar toch had ik liever gewonnen.”

Cools: “Na drie keer het kader, mag je zeggen dat er meer in zat”

“Een punt is goed, maar het hadden er drie kunnen zijn”, beseft de Eupense doelpuntenmaker Jens Cools. “Vooraf hadden we getekend voor een punt, maar de betere kansen waren toch voor ons. Als je drie keer het kader raakt, mag je zeggen dat er meer in zat. Onze organisatie stond goed. We waren ingesteld op het spel van Anderlecht met veel balbezit, maar onze verdediging stond opnieuw zoals het moest. We zijn blij met onze 2 op 6 tegen Anderlecht en Club Brugge. Niemand had daar vooraf een stuiver voor gegeven. We moeten nu blijven verdergaan op dit elan met zelfde mentaliteit en dan kunnen we misschien wel verrassen. De nieuwe trainer is een fijne man. Hij brengt veel energie en houdt het simpel. Dat ligt ons wel. Onze ambitie? Zo snel mogelijk veilig zijn en van daaruit zien we wel.”