Verenigde Naties: “Klimaatambities van landen reiken niet ver genoeg”

De internationale gemeenschap moet ambitieuzere plannen maken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat heeft Patricia Espinosa, secretaris-generaal van de Klimaatconferentie van de VN (UNFCCC), benadrukt, enkele maanden voor de start van de klimaattop in Glasgow.

Het aantal landen dat nationale plannen heeft ingediend voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ligt hoger dan zes maanden geleden, maar toch hebben nog altijd maar 110 landen (58 procent) de deadline van 30 juli gehaald, zegt Espinosa. De oorspronkelijke deadline van 1 januari werd wegens de coronacrisis en het uitstel van de klimaattop van 2020 ruim een half jaar achteruit geschoven.

De plannen die wel werden ingediend, zijn volgens Espinosa vaak niet ambitieus genoeg. De gezamenlijke doelstellingen liggen voorlopig nog duidelijk te laag in vergelijking met de inspanningen die door de wetenschap worden gevraagd, zo klinkt het.

Experts stellen dat de CO2-reducties tegen 2030 wereldwijd fors moeten worden opgevoerd om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden, zoals in 2015 door bijna 200 landen in Parijs is overeengekomen. Om die doelstelling te bereiken zou de uitstoot tegen het einde van dit decennium met 45 procent moeten zijn verminderd in vergelijking met 2010, zegt Espinosa.

“De recente extreme hittegolven, droogtes en overstromingen over de hele wereld zijn een stevige waarschuwing dat er veel meer en veel sneller moet worden gehandeld om onze huidige koers te wijzigen”, besluit Espinosa.