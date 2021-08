Frankrijk verwacht deze zomer 50 miljoen buitenlandse bezoekers

Frankrijk hoopt deze zomer zo’n 50 miljoen buitenlandse bezoekers te mogen verwelkomen, voornamelijk uit Europa. Dat heeft staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne in de krant Journal du Dimanche gezegd. De toeristen uit “verre” landen zullen wellicht wel nog even op zich laten wachten.

Vorige zomer telde Frankrijk 35 miljoen bezoekers en in 2019 waren er dat 90 miljoen. “Deze zomer brengt dus hoop”, aldus Lemoyne. De Fransen verwachten vooral Belgen, Nederlanders en Duitsers over de grens te zien komen. Britse gasten worden in minder groten getale verwacht, omdat de Britse regering strenge terugkeerregels oplegt.

Meer Amerikanen

Het “verre” internationale cliënteel, dat vooral voor Parijs van cruciaal belang is, ontbreekt nog grotendeels op het appèl. “Sinds juni komen er weer wat Amerikanen op bezoek, maar de Aziatische toeristen zullen we pas in 2022 terugzien. En Parijs lijdt ook nog steeds onder een gebrek aan zakentoerisme”, voegde de staatssecretaris eraan toe.

Een opsteker voor het toerisme in Frankrijk is dat veel Fransen een vakantie in eigen land plannen. “In 2020 koos 94% van de Fransen die op vakantie gingen, voor Frankrijk. Dit jaar zijn ze met 80%. En met de komst van de vierde golf overal ter wereld, zullen velen er wellicht uiteindelijk toch voor opteren om het eigen grondgebied te ontdekken, waardoor we waarschijnlijk aan de 85% geraken”.