Wit-Russische activiste roept vanuit cel op tot stopzetting geweld

De gevangengenomen activiste van de Wit-Russische oppositie, Maria Kolesnikova, heeft de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko opgeroepen af te zien van geweld. “Ik roep de autoriteiten op te stoppen met vechten tegen hun eigen volk, te luisteren naar de Wit-Russen en een nieuwe dialoog aan te gaan,” verklaarde de 39-jarige in een schriftelijk interview aan de krant Welt am Sonntag. ““Stop het geweld! Stop de absurde rechtszaken!”, klonk het.

Kolesnikova zit sinds september in de gevangenis. Er staat haar een jarenlange gevangenisstraf te wachten. De activiste verwierf internationale bekendheid tijdens de presidentsverkiezingen van 9 augustus vorig jaar als deel van een trio met Svetlana Tichanovskaja en Veronika Zepkalo. Na de verkiezingen, die als frauduleus worden beschouwd, sloot zij zich aan bij de massale protesten. Begin september werd de politica door de geheime dienst van de KGB in Minsk ontvoerd. Toen ze naar Oekraïne zou worden uitgewezen, verscheurde ze haar paspoort vlak voordat ze de grens overstak, waardoor de plannen om haar het land uit te zetten werden verijdeld.

LEES OOK. Nieuwe razzia’s tegen onafhankelijke media in Wit-Rusland

Naar het buitenland

Ze heeft geen spijt van haar besluit om in Wit-Rusland te blijven, schreef Kolesnikova. “Ik denk dat het het enige juiste was om te doen. Vrijheid valt niet zomaar in je schoot.” Wit-Rusland is niet het enige land dat er niet in geslaagd is een democratisch systeem op te bouwen. Maar: “Stap voor stap bouwen we aan een vrije en open samenleving.”

Veel Wit-Russische oppositieleden - zoals Tichanovskaja - zijn naar het buitenland gevlucht uit angst voor Loekasjenko’s machtsapparaat. Bij de protesten van vorig jaar vielen verscheidene doden, honderden gewonden en werden duizenden mensen gearresteerd. Mensenrechtenactivisten hebben herhaaldelijk kritiek geuit op de folterpraktijken in de Wit-Russische gevangenissen.